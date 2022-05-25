Россияне активизировали применение авиации для поддержки наступления на Северодонецк — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска наступают в направлении Северодонецка и активизировали применение авиации для поддержки своей наземной группировки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что в связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.



Россияне при артиллерийской и авиационной поддержке активизировали ведение боевых действий в районе Лимана.



На Бахмутском направлении противник наступал в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.



На Авдеевском направлении россияне продолжают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехова и Новоселки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.



На Харьковском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций. Он обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.



На Славянском направлении российские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе Святогорска и Довгенького. Также противник нанес авиационный удар в районе Байрака. При поддержке артиллерии и армейской авиации россияне безуспешно попытались взять под контроль Пасеку.



На Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.



На Северском направлении противник продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.



В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений украинских войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.



Российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа для ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак российских захватчиков, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и другая автомобильная техника. Подразделения ПВО уничтожили 6 БПЛА типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс «ZALA».