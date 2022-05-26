«Партия Шария» и другие: суд открыл производства по 11 партиям, которые запретил СНБО

Восьмой апелляционный суд открыл производства по запрету ряда политических партий в Украине. Соответсвующий иск подало министерства юстиции.
Речь о запрете деятельности политических партий, которые считаются пророссийскими. В список попали:
- «Союз левых сил»;
- «Оппозиционный блок»;
- «Прогрессивная социалистическая партия Украины»;
- «Социалисты»;
- «Левая оппозиция»;
- «Наши»;
- «Держава»;
- «Справедливость и развитие»;
- «Партия Шария»;
- «Блок Владимира Сальдо».
Отмечается, что заседания по этому делу начнутся в июне.