«Партия Шария» и другие: суд открыл производства по 11 партиям, которые запретил СНБО

Восьмой апелляционный суд открыл производства по запрету ряда политических партий в Украине. Соответсвующий иск подало министерства юстиции.



Речь о запрете деятельности политических партий, которые считаются пророссийскими. В список попали:

«Союз левых сил»;

«Оппозиционный блок»;

«Прогрессивная социалистическая партия Украины»;

«Социалисты»;

«Левая оппозиция»;

«Наши»;

«Держава»;

«Справедливость и развитие»;

«Партия Шария»;

«Блок Владимира Сальдо».

Отмечается, что заседания по этому делу начнутся в июне.