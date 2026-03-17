Константиновка попала под российский обстрел, ранен местный житель

Во вторник, 17 марта, российские оккупанты ударили по Константиновке с помощью FPV-дрона, оснащенного боевой частью. В результате атаки один человек пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, целью захватчиков стал частный сектор.



«В результате взрыва зафиксировано попадание непосредственно в жилой дом, что привело к повреждению фасада здания, также получил ранения местный житель», — отметил он.



Пострадавший самостоятельно доехал до Дружковки, там ему оказали медицинскую помощь.



Горбунов в очередной раз призвал жителей громады соглашаться на эвакуацию.



Ранее мы писали, что за 16 марта в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области погибли пять мирных жителей.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»