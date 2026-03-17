Минобороны запускает центр ИИ для армии — A1

Фото: Министерство обороны Украины.

Министерство обороны Украины объявило о запуске первого центра компетенций в сфере искусственного интеллекта — Defense AI Center «A1». Его задача — внедрение AI-решений в оборонные процессы и ускорение развития технологий современной войны.



В Министерство обороны Украины сообщили, что центр станет частью сети технологических хабов, охватывающих ключевые направления — дроны, ударные системы и артиллерию.

«Чтобы быть быстрее противника на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий», — заявил министр обороны Михаил Федоров.

Центр будет заниматься анализом боевых данных, прогнозированием действий противника, развитием автономных систем и разработкой инструментов управления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритания.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 17, 2026

Ожидается, что это позволит быстрее внедрять инновации и усиливать технологическое преимущество украинской армии.

Ранее Украина первой в мире открыла партнёрам данные с поля боя для обучения ИИ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»