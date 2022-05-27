На окраинах Северодонецка идут тяжелые бои — глава ОВА

В Луганской области российские оккупанты пытаются захватить Северодонецк, бои идут на окраинах города. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Орки наступают в Боровском. Продолжаются тяжелые бои на окраинах Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией», — рассказал Гайдай.



По его словам, украинские военные держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке оккупантов удалось оттеснить, ВСУ закрепили позиции.



«Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гуманитарных грузов и эвакуация населения не утрачена», — добавил глава области.