«ЛНР» заявила о взятии Тошковки в Луганской области

Группировка «ЛНР» заявила о взятии поселка Тошковка в Луганской области. Пресс-служба «народной милиции» формирования опубликовала видео из этого населенног опункта.



«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что противник сегодня утром заявил, что они выбили наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории», — заявил спикер «народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко.



Он подчеркнул, что подразделения «ЛНР» выбили из поселка украинские силы.



На опубликованных пророссийскими боевиками кадрах видно, что в поселке есть значительные разрушения в результате обстрелов.

Украинская сторона пока информацию о потере Тошковки не подтверждала или не опровергала.

Тошковка на карте