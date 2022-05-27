В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко

Во временно оккупированном Херсоне россияне разыскивают мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Оккупанты устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения, формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой», — пишет он в своем Telegram-канале.



Андрющенко призвал сообщать родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе на территории бывшего завода «Октябрь» нашли тела 70 украинцев.