Привлекали бомбардировщики: Оккупанты били крылатыми ракетами вблизи Бахмута и Соледара

По объектам в районах Бахмута и Соледара Донецкой области российские оккупанты ударили крылатыми ракетами. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.



«Враг продолжает бить по военным на гражданских объектах на территории нашего государства. В частности, крылатыми ракетами воздушного базирования нанесены удары по объектам в районах Бахмута и Соледара на Донетчине», — отметил Мотузяник.



По словам представителя Минобороны, оккупанты привлекали для нанесения ударов стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.