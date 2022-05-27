На Донетчине осталась единственная работающая газораспределительная станция

С начала недели из-за активных боевых действий без газоснабжения остались Луганская и Донецкая области. В целом количество отключенных газораспределительных станций по Украине возросло на 75% — до 93 ГРС. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.



«Причиной остановки 41 ГРС в Донецкой и Луганской областях стало повреждение магистрального газопровода в результате российских обстрелов. Сотрудники Оператора ГТС Украины остаются в регионе, чтобы иметь возможность возобновить газоснабжение, как только появится доступ к поврежденным участкам. А также поддерживать в работе единственную работающую ГРС, которая обеспечивает работу хлебозавода в одном из городов Донетчины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что больше всего отключенных ГРС в Донецкой области — 55% от общего количества остановленных. Остальные расположены в Луганской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.



«Оператор ГТС Украины в постоянном контакте с военно-гражданскими администрациями и военными для максимально оперативного доступа к поврежденным участкам. В частности, на этой неделе удалось локализовать газопровод-отвод после повреждения магистрального газопровода в Харьковской области и избежать ограничения газоснабжения потребителей», — добавили в пресс-службе.

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