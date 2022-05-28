ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- ВСУ отошли от Лимана. Оккупанты уже публикуют видео из города.
- Северодонецк штурмуют со всех сторон. Россиянами захвачена гостиница и автовокзал города.
- В Кремле обсуждают захват Киева и планируют оккупировать весь Донбасс до конца мая.
- В Мариуполе из под завалов завода «Октябрь» достали еще 70 мертвых людей.
- В Макеевке под обстрел попал завод «Конти».
- Группировка «ДНР» уже продает украденные из украинского Херсона фрукты и овощи.