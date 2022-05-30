Эвакуация из Луганской области остановлена: под обстрел попала машина, погиб журналист

Эвакуация гражданских лиц из Луганской области прекращена, оккупантами обстрелян автомобиль, который ехал забирать людей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



В результате погиб французский журналист.



Бронированный эвакуационный грузовик ехал забирать 10 человек из области и, по словам Гайдая, попал под российский обстрел.



«Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», — отметил Гайдай и заявил, что власти официально останавливают эвакуацию.



Гайдай уточнил, что имя погибшего под Северодонецком французского журналиста — Фредерик Леклер. Он работал на телеканале BFMTV.



Ранее в Луганской ОВА сообщили, что в Северодонецке российские войска расстреляли машину с двумя волонтерами, они ранены, но уже находятся в безопасности.