Полиция сообщила подробности ракетного удара войск РФ по Славянску

Последствия ракетного удара по Славянску. Фото: полиция

В результате ночных обстрелов Славянска российскими войсками есть раненые и погибшие, на данный момент точное количество жертв атаки устанавливается. Об этом заявили в полиции Донецкой области.



Полицейские отметили, что в результате обстрела города ракетами «Искандер» повреждено здание местной школы, детский сад, не менее восьми жилых многоэтажных домов и гаражный кооператив.

Удар по Славянску был нанесен в 1:30.

Полицейские задокументировали произошедшее по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

Утром мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что от ночного обстрела Славянска погибли как минимум 3 человека.