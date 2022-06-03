Из-за обстрелов невозможен ремонт: О водоснабжении Донецкой области рассказал Кириленко

В Донецкой области уже более двух недель полностью отсутствует водоснабжение в Славянске и Дружковке, частично в Краматорске, Константиновке и Торецке. Остановка водоснабжения связана с многочисленными повреждениями линий электропередач в результате боевых действий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Вчера ремонтникам удалось восстановить линии электропередач 110 кВ "Славянская ТЭС — Николаевка", а вместе с ними и работу насосных станций 1-го и 2-го подъемов канала "Северский Донец — Донбасс". Однако для восстановления водоснабжения на севере области необходимо возобновить подачу электричества на насосные станции Второго донецкого водопровода», — отметил глава Донетчины.



Кириленко пояснил, что из-за постоянных обстрелов энергетики сейчас не имеют возможности начать ремонт.



«С учетом постоянных обстрелов такие перебои неизбежны. Поэтому я еще раз призываю всех эвакуироваться. Нормальные условия для жизни в нашей области сейчас невозможны», — резюмировал он.