В оккупированном Мариуполе идет борьба за контроль на рынках

В захваченном Мариуполе разворачивается настоящая борьба за контроль над рынками, как в «лихие» 90-е XX века. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«В оккупации ни одно право, ни законы не действуют. В городе разворачивается настоящая борьба за контроль над рынками, как в 90-е. Различные группировки устраивают разборки “по понятиям”», — заявляет городской совет Мариуполя.

Отмечается, что участники борьбы за «власть» подключают российских военных, обещающих «сломать позвоночник» всем, кто не будет соблюдать их требования.

Также, по словам местных жителей, в городе царит контрабанда. Правоохранительные органы не вмешиваются в ситуацию.

«Подобные "бандитские разборки" не редкость в оккупированном городе. Россияне устраивают стычки, а так называемые правоохранительные органы бездействуют. Мариупольцы не чувствуют себя в безопасности», — сообщает горсовет.

Напомним, в оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина.