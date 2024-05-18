Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области

18 мая 2024, 00:08

Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области

Политика

Владимир Путин заявил, что планов взятия Харькова у российской армии на сегодняшний день нет. Он утверждает, что операция ВС РФ на Харьковском направлении якобы «вина властей Украины, это ответ на обстрелы регионов РФ».

Общество

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации, и Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.

В Украине около 5 тысяч заключенных согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение, если соответствующий закон будет принят.

В Алуште похоронили подполковника ВС РФ Александра Кулакова, который погиб 13 мая во время ракетного удара по базе на горе Ай-Петри. Кулаков был командиром воинской части №85683 — «секретной» военной базы ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ на Ай-Петри.

Российские военные убили человека с инвалидностью на колесном кресле в Волчанске. Это произошло вблизи местной больницы, которую захватили ВС РФ. Местного жителя расстреляли, а его тело оставили на улице.

Боевые действия

Из-за удара войск РФ по Одесской области один человек погиб и восемь получили ранения. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет возник сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову. В городе зафиксировано несколько «прилетов» и по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали.

На Донетчине под массированными ударами находится город Красногоровка, там погибли три человека. Кроме того, ранения получил житель города Часов Яр и человек в селе Богатырь Великоновоселковской громады.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
23:45
В Алуште похоронили российского офицера, который погиб во время ракетного удара на Ай-Петри
23:00
В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура
17:15
Около 5 тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт — Минюст
16:50
Россияне обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые
15:58
В Одессе поднимается дым после взрыва
15:22
В оккупированном Мариуполе идет борьба за контроль на рынках
12:32
Последствия атаки на аэродром «Бельбек» в Севастополе: там могли быть уничтожены или повреждены четыре истребителя
10:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
09:43
БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ
00:19
Главное за день: Последствия атаки на «Бельбек». Еще один бюст Захарченко в Донецке
19:20
«ДНР» заявила о первом применении ВСУ бомбы GLSDB: ее могла сбить российская РЭБ
18:24
«ДНР»: В Донецке под обстрел попали люди на остановке, есть жертвы
17:58
Под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая»
15:09
В Донецке установили еще один бюст убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко
13:11
В Мариуполе утром не было мобильной связи и интернета
10:28
Ракетный удар по аэродрому «Бельбек» в Севастополе: уничтожены два самолета МиГ-31, сгорел склад ГСМ
09:30
Новая ракетная атака в Крыму: на аэродроме «Бельбек» сгорела заправочная станция
23:32
Главное за день: Учебник о «величии России». Ограничение мобильной связи на Луганщине
21:45
Донецкие боевики из батальона «МВД ДНР» пожаловались Путину — их не признают в России
все новости
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
23:45
В Алуште похоронили российского офицера, который погиб во время ракетного удара на Ай-Петри
23:00
В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура
21:50
В районе академии связи в Санкт-Петербурге прогремел взрыв: сообщают о раненых
20:58
В субботу отключение света не планируется — Укрэнерго
20:10
Задержан угольный бизнесмен Кропачев по обвинению в афере на два миллиарда гривен
19:45
Удар по Одесской области: На месте «прилета» вспыхнул пожар, известно об одном погибшем и восьми пострадавших
18:20
В Донецкой и других областях Украины сегодня вечером запланированы отключения света
17:15
Около 5 тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт — Минюст
16:50
Россияне обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые
16:49
Армия РФ обстреляла Красногорвку, Часов Яр и Богатырь на Донетчине: есть погибшие и раненые
16:10
С оккупированной части Херсонской области эвакуировали четверых детей
15:58
В Одессе поднимается дым после взрыва
15:57
«Впервые за два года войны»: Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация со снарядами в ВСУ
15:22
В оккупированном Мариуполе идет борьба за контроль на рынках
15:15
Россия усиливает вербовку «журналистов» во всем мире
14:59
Снимает фильмы и сериалы в поддержку РФ: СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу
14:35
Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов
13:45
В результате пожара в Днепре на территории храма погибла женщина
13:44
Сырский: РФ расширила зону активных боевых действий почти на 70 километров
все новости
ВИДЕО
В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура
17 мая, 23:00
В районе академии связи в Санкт-Петербурге прогремел взрыв: сообщают о раненых В районе академии связи в Санкт-Петербурге прогремел взрыв: сообщают о раненых
17 мая, 21:50
По подозрению в масштабной афере задержан руководитель ООО «Краснолиманское» Виталий Кропачев и люди из его ближайшего окружения. Фото: Нацполиция Задержан угольный бизнесмен Кропачев по обвинению в афере на два миллиарда гривен
17 мая, 20:10
Приложение «Резерв+» Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов
17 мая, 14:35
Атака по НПЗ в Туапсе. Кадр из видео БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ
17 мая, 09:43
Сразу три «танка-сарая» было использовано российскими войсками возле Красногоровки Донецкой области Под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая»
16 мая, 17:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор