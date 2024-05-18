Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области

Политика



Владимир Путин заявил, что планов взятия Харькова у российской армии на сегодняшний день нет. Он утверждает, что операция ВС РФ на Харьковском направлении якобы «вина властей Украины, это ответ на обстрелы регионов РФ».



Общество



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.



18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации, и Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.



В Украине около 5 тысяч заключенных согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение, если соответствующий закон будет принят.



В Алуште похоронили подполковника ВС РФ Александра Кулакова, который погиб 13 мая во время ракетного удара по базе на горе Ай-Петри. Кулаков был командиром воинской части №85683 — «секретной» военной базы ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ на Ай-Петри.



Российские военные убили человека с инвалидностью на колесном кресле в Волчанске. Это произошло вблизи местной больницы, которую захватили ВС РФ. Местного жителя расстреляли, а его тело оставили на улице.



Боевые действия



Из-за удара войск РФ по Одесской области один человек погиб и восемь получили ранения. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет возник сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.



Российские оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову. В городе зафиксировано несколько «прилетов» и по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали.



На Донетчине под массированными ударами находится город Красногоровка, там погибли три человека. Кроме того, ранения получил житель города Часов Яр и человек в селе Богатырь Великоновоселковской громады.



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