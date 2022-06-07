Авиация ВСУ ударила по оккупантам в Николаевской и Херсонской областях

Российская армия оккупировавшая часть Николаевской и Херсонской областей понесла потери в результате ударов Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



«Между тем враг ощутил на себе два вертолетных удара по скоплению его сил и позиций в Херсонской области, а также два авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов в Николаевской области», — рассказали в военном ведомстве.



Уточняется, что при выполнении огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ вместе с авиацией уничтожили 26 российских военных и 10 единиц их техники. Военные Украины уничтожили танк, шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубицу.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что войска РФ сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг наносит артобстрелы и авиаудары из самолетов и вертолетов. На Южнобужском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение, удерживать занятые рубежи, пополнять боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

