«ДНР» решила казнить трех иностранцев, РФ готовит наступление на Славянск. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Оккупанты готовят наступление на Славянск. Под их контролем уже Лиман и часть Святогорска.

В Луганской области снова обстрелян завод «Азот». Для отражения оккупантов в области ждут дальнобойное оружие от запада, пока идут бои за Северодонецк.

ЧВК «Вагнера» зачищает леса Святогорска. Связи с Лаврой нет.

В «правительство «Л-ДНР» вошли российские экс-чиновники. А в Донецке и Луганске начинает работу российский банк «Промсвязьбанк».

Кремль собирается объединить в новый федеральный округ оккупированные территории Украины.

К смертной казни «суд ДНР» приговорил двух британцев и одного марокканца. Мужчины обвиняются в «боевых действиях на стороне Украины».