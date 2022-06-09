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«ДНР» решила казнить трех иностранцев, РФ готовит наступление на Славянск. Дайджест НД за день ►

09 июня 2022, 23:18

«ДНР» решила казнить трех иностранцев, РФ готовит наступление на Славянск. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Оккупанты готовят наступление на Славянск. Под их контролем уже Лиман и часть Святогорска.
  • В Луганской области снова обстрелян завод «Азот». Для отражения оккупантов в области ждут дальнобойное оружие от запада, пока идут бои за Северодонецк.
  • ЧВК «Вагнера» зачищает леса Святогорска. Связи с Лаврой нет.
  • В «правительство «Л-ДНР» вошли российские экс-чиновники. А в Донецке и Луганске начинает работу российский банк «Промсвязьбанк».
  • Кремль собирается объединить в новый федеральный округ оккупированные территории Украины.
  • К смертной казни «суд ДНР» приговорил двух британцев и одного марокканца. Мужчины обвиняются в «боевых действиях на стороне Украины».

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