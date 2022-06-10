Наготове 40 крылатых ракет: Украинские военные — об угрозе ударов оккупантов с Черного моря

Угроза ракетных ударов с моря остается высокой, оккупанты усилили группировку Черноморского флота носителем крылатых ракет. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



«Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой — носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 ВДК», — говорится в сообщении.



Также в Оперативном командовании «Юг» сообщают, что на линии столкновения оккупанты продолжают вести боевые действия на занятом рубеже, укрепляют позиции, подтягивают вооружение и минируют территорию.



«В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов», — предупреждают украинские военные.