Руководству РФ все равно, сколько будет продолжаться война — Зеленский

Время работает на Россию, поскольку ее руководству безразлично, сколько будет длиться война, РФ продолжает получать немало денег от продажи энергоресурсов. Об этом в интервью немецкому каналу ZDF заявил президент Украины Владимир Зеленский и указал в этой связи на необходимость «действовать».

Глава государства также призвал правительство Германии принять решение по поводу развязанной РФ войны и сказал, что «не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией», но при этом он отметил существенную поддержку украинского государства со стороны немецких граждан.



«Канцлер Германии должен занять позицию, а не искать, что будет менее болезненным для ФРГ - отношения с Россией или с Украиной. Этот подход неправильный, считает Зеленский. По его мнению, отношение к России должно быть более жестким, даже если это нанесет ущерб экономике Германии», – сказал Зеленский.



К тому же украинский президент отметил важность визита Олафа Шольца в Украину и ожидает, что канцлер предложит больше поддержки для защиты украинского государства, а также для получения ею статуса кандидата в члены ЕС. Глава государства выразил также надежду на то, что санкции против РФ будут ужесточены.

Накануне о готовности поддерживать Украину годами заявляли в Пентагоне.