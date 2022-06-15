В Северодонецке армия РФ наступает с трех сторон

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

На Луганщине продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.



«Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома», — отметил глава области.



По его информации, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода «Донсода» и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе стеклозавода. По меньшей мере, восемь домов пострадали 14 июня. Еще 14 домов разрушены в Горском.



В Северодонецке противник в очередной раз попал по химзаводу «Азот», повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные вблизи химзавода.



«Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома. Серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, — разрушены шесть домов в Нырково, четыре — в Николаевке, три — в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкино», — перечислил Гайдай.



Он добавил, что из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка. Российская армия провела фнеудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.