Обсудили четыре темы: Зеленский — о встрече с главами Германии, Франции, Румынии и премьер-министром Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Германии, Франции, Румынии и премьер-министром Италии. Темами встречи стало усиление обороны Украины, ее экономическая поддержка, противодействие мировому продовольственному кризису и дальнейшее санкционное давление на РФ.



Об этом глава государства рассказал на совместном брифинге с Олафом Шольцем, Эманнюэлем Макроном, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве в четверг.



«Говорили о продолжении и усилении обороны Украины. Я благодарен всем присутствующим партнерам за соответствующие шаги, которые были согласованы сегодня. Мы говорили о скоординированности наших подходов к экономической поддержке наших граждан и государства, а также в послевоенном восстановлении. Проанализировали наши общие возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала РФ», — сообщил Зеленский.



Он отметил, что сейчас следует сделать все возможное, чтобы не допустить реализации российского замысла с голодом и политическим хаосом в странах Африки, Азии, которые остались без поставок продовольствия с Украины.



«Также обсудили довольно предметно санкционное давление РФ», — добавил Зеленский.