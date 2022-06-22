ВСУ отбили наступление армии РФ у Катериновки и Молодежного на Донетчине

Украинские военные отбили наступление российской армии в Донецкой области — в районах Катериновки и Молодежного. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.



«На Донецком направлении украинские войска препятствуют попыткам противника установить полный контроль над Северодонецком. Враг ведет наступательные действия», — отметил Мотузяник.



По его словам, российские войска пытаются перерезать пути снабжения украинской армии из Бахмута. В направлении Метелкино — Вороново и Метелкино — Сиротино противник провел разведку боем.



«На Бахмутском направлении ВСУ ведут бои с подразделениями оккупантов, которые сосредоточили основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районах Золотого. А также установлении контроля над трассой "Бахмут — Лисичанск"», – проинформировал спикер Минобороны.



Мотузяник подчеркнул, что украинские военные отбили штурм противника в направлении Мироновка — Синегорье и остановили наступление в направлении Молодежное – Катериновка.



По данным Минобороны, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, а также Запорожском направлениях оккупанты ведут обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии — чтобы не допустить перемещения украинских войск на иные, угрожающие направления.