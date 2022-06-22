«Ситуация под контролем»: Буданов — об угрозе вторжения со стороны Беларуси

Угрозы военного вторжения со стороны Беларуси в настоящее время нет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.



«На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Ситуация абсолютно под контролем», — заявил Буданов.



Он отметил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.



«В Беларуси продолжаются и военные сборы, и учения, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем про это знать и все вместе предпримем адекватные действия», — сказал глава разведки.

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