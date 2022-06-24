Для разминирования Украины понадобится около 10 лет – ГСЧС

По приблизительным подсчетам для разминирования Украины понадобится до 10 лет. Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает «Радио Свобода».



«До 10 лет - это оптимистические подсчеты, потому что мы не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн», – сказал он.



Хорунжий сообщил, что в Украине загрязнены взрывоопасными предметами около 300 тысяч квадратных километров. На сегодняшний день очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб.

Ранее заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине нужно обследовать 160 тысяч квадратных километров территории на наличие взрывоопасных предметов.