Литва запретила импорт российского газа

Литва законодательно запретила поставки в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ. Сегодня литовский Сейм принял соответствующие поправки к закону о природном газе, сообщает пресс-служба парламента страны.



Как сообщается, внесены изменения в две статьи закона. «Мы вносим поправки в Закон о природном газе, которые узаконивают отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто он у нас есть сегодня, но нам нужен этот закон, чтобы сохранить его в долгосрочной перспективе. Проект подготовлен и представлен с учетом энергетического шантажа России в Европе, войны на Украине и нашей полной энергетической независимости», — сказал, представляя проект, министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Закон дополнен положением, регулирующим, что оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа не вправе распределять или использовать мощность терминала СПГ для поставок из стран, угрожающих национальной безопасности, а также от компаний-поставщиков, которые представляют угрозу нацбезопасности.



«Данное требование не распространяется на транзит природного газа в Калининградскую область Российской Федерации», — отметили в Сейме.



Поправки одобрили 123 члена Сейма, двое воздержались.