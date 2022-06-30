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Почти 16 млн людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи — ООН

30 июня 2022, 14:01

Почти 16 млн людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи — ООН

Почти 16 млн людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, воде, продовольствии, здравоохранении, крыше над головой и защите. Об этом сообщила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани во время брифинга, передает «Интерфакс- Украина».

Она подчеркнула, что это заниженные данные, которые ООН вместе с гуманитарными партнерами сейчас пересматривает.

Более 6 млн людей все еще являются внутренне перемещенными лицами, около 5 млн сейчас смогли вернуться, но многие понимают, что могут быть вынуждены бежать снова, сказала Лубрани.

«Еще хуже то, сколько жизней было потеряно с того дня, как началась эта война. Мы знаем, что цифры, которые мы имеем - почти 5 тыс. гражданских лиц были убиты и более 5 тыс. получили ранения - это только небольшая часть ужасающей реальности», - рассказала Лубрани.

Она отметила, что не может назвать точное число поврежденных больниц, школ и домов.

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