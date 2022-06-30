Президент США Джо Байден заявляет, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая состоялась в Мадриде по окончанию саммита НАТО, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с того времени, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить 800 миллионов больше», - объявил Байден.



По словам американского президента, эта помощь будет включать для Украины новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитных установок.



Кроме того, по его словам, в Украину следуют новые системы HIMARS из других стран.