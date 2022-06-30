С 9-ю классами образования: Гайдай рассказал, кого оккупанты назначили «главой» Северодонецка

В Северодонецке россияне назначили главой «администрации» города человека с базовым средним образованием. Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«В Северодонецке россияне назначили "руководителя", у которого 9 классов образования, человек вообще не понимает, как управлять городом», — отметил он, комментируя ситуацию в оккупированном областном центре.



По его словам, инфраструктуру в городе оккупанты не восстановят, потому что они «разбили ее до основания».



«Если будет возможность, советую людям выезжать из оккупированного Северодонецка», — добавил Гайдай.