Российские войска захватили три населенных пункта на Луганщине — Генштаб ВСУ

Российским войскам удалось взять под контроль три населенных пункта в Луганской области — Камышеваху, Горское и Золотое. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



Громов подчеркнул, что противник продолжает попытки установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.



«На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым. На этом направлении сегодня продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

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