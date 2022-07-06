В десять населенных пунктов Донецкой области вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение более чем 19 тысячам семей в десяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки аварийно-ремонтным бригадам в очередной раз удалось починить ряд повреждений сетей, вызванных обстрелами. Вновь получают электроснабжение 18 942 семьи в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



«Львиная доля обновлений — на тяжелых направлениях, где длительные обстрелы постоянно разрушают сети. В частности, в Торецкой громаде снова со светом — 6,7 тысячи семей, в Марьинской — 5,4 тысячи, а в Краматорской — 4,1 тысячи семей», — сообщили в ДТЭК.



Там добавили, что пока без электроснабжения остаются 320 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.