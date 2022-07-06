В Мариуполе оккупанты нашли новый способ рекрутинга военных — Андрющенко

В Мариуполе открыт набор персонала в «МЧС» группировки «ДНР».



Советник мэра города Петр Андрющенко утверждает, что таким образом оккупанты проводят скрытую мобилизацию.

Объявление о приеме на работу в спасательный центр «МЧС ДНР» в Мариуполе

Также он отметил, что мариупольцы не охотно соглашаются пополнять ряды «МЧС», «понимая, что чрезвычайная ситуация быстро превращается в окоп в районе Донецка».



По его словам, оккупанты обсуждают выполнение задачи плана принудительной мобилизации с помощью процедуры выдачи российских паспортов или из пунктов проведения «реферндума».

Ранее о том, что РФ проводит скрытую мобилизацию на оккупированном Крымском полуострове заявила постоянная представительница президента Украины в Тамила Ташева.