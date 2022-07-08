СБУ задержала корректировщика огня по Запорожью и Днепропетровщине

Сотрудники СБУ задержала уроженца Запорожской области, которого подозревают в корректирке огоня по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, мужчина был завербован сотрудником российской ФСБ в закрытой пророссийской группе в одном из мессенджеров.



«Мужчина был игроманом и имел финансовые проблемы, потому с легкостью согласился на предложение заработать. Информатор хотел поскорее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания», - говорится в сообщении.



Представитель ФСБ назначил агенту встречу на временно захваченной территории Херсонской области. За свои услуги предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен, выяснили в спецслужбе.



Подозреваемого задержали при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Ему сообщили о подозрении и по решению суда взяли под стражу.