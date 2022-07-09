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Оккупанты обстреляли Дружковку, Славянск и ж/д станцию в Часов Яре

09 июля 2022, 08:40

Оккупанты обстреляли Дружковку, Славянск и ж/д станцию в Часов Яре

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Российские силы обстреляли Дружковку, Славянск, Часов Яр и другие населенные пункты Донецкой области. Есть погибший, пострадавшие и разрушения, информация уточняется. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Четыре "прилета" в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем. В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом — хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели», — рассказал Кириленко.

Под обстрел, по его словам, попала также ж/д станция в Часов Яре, несколько человек получили легкие контузии.

«Ночью под обстрел попал Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач. В Светлодарской громаде под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганское и Углегорская ТЭС. Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье», — сообщил глава области.

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