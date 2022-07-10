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Зеленский после трагедии в Часов Яре: Все, кто обстреливает украинские города, будут найдены

10 июля 2022, 23:44

Зеленский после трагедии в Часов Яре: Все, кто обстреливает украинские города, будут найдены

Президент Владимир Зеленский заявил, что все российские военнослужащие, причастные к обстрелам украинских городов, будут найдены.

«Сегодня целый день получаю отчеты из города Часов Яр на Донетчине. Там продолжается спасательная операция после ракетного удара по жилым домам. Разрушены две многоэтажки, под завалами десятки людей, шестерых удалось спасти, в списке погибших 15 фамилий и, к сожалению, это не окончательное число», — сказал он в видеообращении в воскресенье вечером.

Зеленский отметил, что это был ракетный удар «и каждый, кто отдает приказы о таких ударах, каждый, кто их осуществляет по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно».

«После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или-то не понимали», — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что «всех, кто осуществил этот обстрел, другие ракетные удары, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, по Северску и Угледару на Донетчине — все они будут найдены».

«Нацистских убийц находят даже тогда, когда им исполнилось по 90 или 100 лет. Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго, но я привожу этот пример, чтобы сказать, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы», — сказал также он.

Зеленский добавил: «И пусть они не надеются, что их держава будет их защищать. Россия первая их бросит, когда изменятся политические обстоятельства».

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