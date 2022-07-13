В МИД Украины заявляют, что переговоры о мирном урегулировании с РФ пока не ведут

В настоящее время между РФ и Украиной нет никаких переговоров о мирном урегулировании из-за позиции Кремля, их агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Киева вести переговоры с Москвой, после возвращения контроля над территорией по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кулеба отметил, что «обсуждать действительно нечего».



К тому же министр сообщил, что конечной точкой переговорной позиции Украины по поводу развязанной РФ войны является освобождение территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.

Ранее в ВСУ заявили, что Крымский мост будет уничтожаться в комплексе с российскими кораблями, это тактическая необходимость, а освобождение Крыма, как и всех оккупированных территорий - неизбежно.