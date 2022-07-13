В правительстве призвали местные власти подготовить школы к обучению offline

В правительстве Украины призвали местные власти до сентября закончить подготовку школ к offline-обучению, оборудовать убежища. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения», - заявил глава правительства.

Безопасность детей, по его словам, является ключевым приоритетом при подготовке школ к образовательному процессу. Шмыгаль говорит, что убежища в школах должны быть правильно оборудованы, с вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости. Это то, что требует от местных властей правительство.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время между РФ и Украиной нет никаких переговоров о мирном урегулировании из-за позиции Кремля, их агрессии.