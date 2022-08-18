Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться із Зеленським та Гутеррішем

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув в Україну. Нині він перебуває у Львові.



Сьогодні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з турецьким лідером та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.



За даними турецьких ЗМІ, Ердоган може запропонувати організувати зустріч президентів України та Росії. Подібна пропозиція вже прозвучала під час зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі. За інформацією телеканалу A Haber, просувати подібні переговори Ердоган буде й у розмові з Зеленським.



СNN Turk передає, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення війни «дипломатичним шляхом завдяки активізації механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки».



Крім того, телеканал NTV повідомляє, що турецький лідер може виступити з ініціативою тимчасового припинення вогню, а також посередництва Анкари під час обміну полоненими.



