Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться із Зеленським та Гутеррішем

18 серпня 2022, 13:13

Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться із Зеленським та Гутеррішем

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув в Україну. Нині він перебуває у Львові.

Сьогодні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з турецьким лідером та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган може запропонувати організувати зустріч президентів України та Росії. Подібна пропозиція вже прозвучала під час зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі. За інформацією телеканалу A Haber, просувати подібні переговори Ердоган буде й у розмові з Зеленським.

СNN Turk передає, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення війни «дипломатичним шляхом завдяки активізації механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки».

Крім того, телеканал NTV повідомляє, що турецький лідер може виступити з ініціативою тимчасового припинення вогню, а також посередництва Анкари під час обміну полоненими.

Ще за темою

Люди
Реджеп Ердоган Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:18
У підконтрольному «ДНР» Світлодарську через обстріл загинули двоє дорослих та дитина
11:36
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
11:19
Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ
11:12
На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу
10:41
Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси
10:29
«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС
09:54
В окупованій Амвросіївці пролунали вибухи
09:18
«ДНР» повідомляє про обстріли, є загиблі та постраждалі
23:13
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
21:00
«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії
18:46
Мер: Окупанти проводять фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
15:21
У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці
15:05
У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб
14:10
У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація
Всі новини
13:29
У Сумській області внаслідок обстрілу зруйновано школу та пошкоджено будинки
13:13
Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться із Зеленським та Гутеррішем
12:49
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
12:46
У Страткомі ЗСУ прогнозують масштабну ракетну атаку України 24 серпня
12:18
У підконтрольному «ДНР» Світлодарську через обстріл загинули двоє дорослих та дитина
11:56
Окупанти зруйнували та пошкодили 51 цивільний об'єкт у Донецькій області за добу
11:55
Ракетний удар по Харкову: У гуртожитку загинув 11-річний хлопчик
11:36
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
11:26
З кінця квітня військова підтримка України Європою знижується — ЗМІ
11:19
Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ
11:12
На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу
10:41
Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси
10:38
Російські війська вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю
10:29
«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС
09:56
Окупанти здійснювали спроби наступу на Бахмут — Генштаб
Всі новини
ВІДЕО
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
18 серпня, 12:49
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
18 серпня, 11:36
«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►
17 серпня, 23:50

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти