Енергетики повернули світло у 30 населених пунктів Донеччини

23 серпня 2022, 15:56

Енергетики повернули світло у 30 населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 30 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 22 серпня фахівці повернули світло у будинки 7225 сімей у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

«Зокрема, знову зі світлом 3,3 тисячі сімей Бахмутської громади, 1,5 тисячі сімей Авдіївської громади, понад 1 тисячу сімей Слов'янської громади. Крім того, фахівці енергокомпанії відремонтували низку пошкоджень у Мар'їнській, Торецькій, Краматорській та Костянтинівській громадах», — перерахували у ДТЕК.

Також у компанії зазначили, що найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Поки що без світла залишаються 83 населені пункти, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових.

 

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