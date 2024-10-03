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Головне за день: Як ЗСУ виходили з Вугледару. Україна може стати 33-м членом НАТО

03 жовтня 2024, 23:11

Головне за день: Як ЗСУ виходили з Вугледару. Україна може стати 33-м членом НАТО

Політика

 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. Він заявив, що Україна «як ніколи раніше близька до вступу до НАТО». Щодо знищення країнами НАТО російських ракет і дронів, то, за словами генсека, це питання мають вирішувати національні уряди країн-членів Альянсу.

Голова Кремля Володимир Путін натякнув чиновникам, що читати дітям військову пропаганду РФ треба розпочинати раніше за школу. Він висловився за проведення уроків патріотичного виховання під назвою «Розмови про важливе» у дитячих садках.

Суспільство

 Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом мешкає близько 260 тисяч осіб, матимуть проблеми з постачанням води через масований російський обстріл.

Вже 2,5 роки маріупольці скаржаться на постійні каналізаційні прориви. Так, в історичному центрі міста по проспекту Миру вже тиждень тече каналізація. За словами людей, комунальники «приїхали, просто відкачали люк та пішли». Але за короткий час каналізація знову продовжує текти.

У Червоногвардійському районі окупованої Макіївки постійні перебої з водою. Тиждень тому воду відключили у зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, проте не всім кварталам та вулицям повернули централізоване водопостачання.

Бойові дії

 На другий день після офіційної заяви про вихід ЗСУ з Вугледару росіяни не мають підтверджень захоплення української техніки. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, окупанти не мають доказів захоплення в полон військовослужбовців ЗСУ у великій кількості або великими групами.

Росіяни дроном ударили по машині поліції, яка евакуювала поранену жінку в Гірнику на Донеччині. У Костянтинівці та Родинському пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад.

У Донецькій області через бойові дії вимикалася підстанція , знеструмлювалися кілька повітряних ліній, побутові споживачі, залізниця, що призвело до порушення руху поїздів та роботи шахти. Загалом на момент інциденту в шахтах перебували 532 працівники.

У Чернігівській області росармія атакувала дроном вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям. Відбувся вибух вантажівки та пожежа житлових будинків. Загинуло троє людей, серед них дитина. Ще чотирьох людей поранено, з них – двоє дітей.

У Харкові війська РФ потрапили авіабомбою до житлового п'ятиповерхового будинку пізно ввечері 2 жовтня. Постраждали 12 людей, серед яких трирічна дитина.

В окупованій Горлівці безпілотник завдав удару по території багатоквартирного будинку в житловому масиві «Сонячний». За попередніми даними, загинув чоловік. Також згорів автомобіль.

У Курчатові Курської області РФ денний удар 3 жовтня припав на військовий об'єкт. У мережі з'явилося відео, зняте очевидцями, як після удару вибухає склад боєприпасів. Автори відео наголосили, що з об'єкту вибігли російські військові.

Система ППО Patriot прибула до України з Румунії.

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