Энергетики вернули свет в 30 населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 30 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 22 августа специалисты вернули свет в дома 7225 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.



«В частности, снова со светом 3,3 тысячи семей Бахмутской громады, 1,5 тысячи семей Авдеевской громады, более 1 тысячи семей Славянской громады. Кроме того, специалисты энергокомпании отремонтировали ряд повреждений в Марьинской, Торецкой, Краматорской и Константиновской громадах», — перечислили в ДТЭК.



Также в компании отметили, что самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Пока без света остаются 83 населенных пункта, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.