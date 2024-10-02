У Горлівці трьох людей поранено під обстрілами — «ДНР»

На окупованій території Донецької області за день під обстрілом поранено трьох мирних жителів. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



У Микитівському районі окупованої Горлівки під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника на службовий автомобіль постраждали співробітники компанії «Вода Донбасу». Поранено двох чоловіків. Також під обстрілом з артилерії постраждала пенсіонерка.



Також у «ДНР» стверджують, що обстрілами пошкоджено дев'ять житлових будинків у Петровському районі Донецька, Микитівському та Центрально-Міському районах Горлівки.

Російська армія у середу, 2 жовтня, атакувала Костянтинівку. Внаслідок ударів є пошкодження, також стало відомо про двох постраждалих.