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Без штампів у паспорті: що треба знати про нові правила в’їзду до країн ЄС

27 вересня 2024, 16:00

Без штампів у паспорті: що треба знати про нові правила в’їзду до країн ЄС

Кордон України з Польщею. Фото: Прикордонна служба Польщі Кордон України з Польщею. Фото: Прикордонна служба Польщі

Європейський Союз змінює правила перетину кордону, які почнуть діяти з 10 листопада поточного року. Працюватиме нова автоматизована система контролю EES (Entry/Exit System). Про особливості процедури й те, що треба знати українцям – у матеріалі «Новин Донбасу». 

Безвіз не скасовується 

В уряді наголосили, що це жодним чином не зачепить безвізовий режим з ЄС, його не скасовують. Йдеться передовсім про зміну підходу до перевірки документів. 

Система EES  реєструватиме перетин кордону усіма людьми, які не є громадянами Євросоюзу, тобто включно з українцями. Ця процедура не залежить від того, чи потрібна мандрівнику Шенгенська віза, і чи діє з його державою безвізовий режим. При цьому система не застосовуватиметься до тих, хто має посвідки на проживання в країнах ЄС або довгострокові візи.

Жодних додаткових грошових зборів для в'їзду в країн ЄС наразі теж не запроваджують. 

Ілюстративне фото: commission.europa.eu

Основні функції EES: 

  • реєстрація в’їздів та виїздів;
  • фіксування даних про перетин кордону (дата, час, місце);
  • підрахунок часу перебування людини у тій чи іншій країні;
  • виявлення порушень.

Як працюватиме система EES?

EES діятиме при в’їзді до 25 країн ЄС (усі члени блоку, крім Ірландії та Кіпру), а також до Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Система передбачає відмову від ручного паспортного контролю та внесення штампів у паспорт під час перетину кордонів. Реєстрація в електронній базі даних буде автоматичною: через термінали самообслуговування. Тобто, людина сама має просканувати свій документ. EES фіксуватиме ім’я, біометричні дані, дату та місце в’їзду і виїзду. 

Крім того, на початку EES зафіксує біометричні дані — відбитки пальців та фото обличчя. Час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд, поки людина пройде це сканування. У разі відмови надавати біометричні дані, людині не дозволять перетнути кордон.

Ці дані зберігатимуться в електронній базі та будуть дійсними впродовж трьох років. Надалі під час кожного перетину кордону їх надавати заново не потрібно. Лише сканування документів. 

Для чого запроваджують EES?

Серед ключових цілей впровадження нової системи у Єврокомісії назвали наступні: 

  • покращення контролю кордонів;
  • підвищення рівня безпеки;
  • боротьба з нелегальною міграцією;
  • запобігання використанню підроблених документів;

Очікується, що нова система допоможе швидше обробляти інформацію та навіть пришвидшить проходження митного контролю, оскільки не треба буде вручну ставити штампи.

До того ж, як пояснюють фахівці, вона унеможливить використання підроблених документів. 

Система виявлятиме тих людей, хто перевищив дозволений термін перебування у тій чи іншій країні (для українців — до 90 днів протягом 180 днів, — ред.), та блокуватиме використання фальшивих документів. Це не лише спростить процедуру перетину кордону, а й зробить її безпечнішою. 

Наступний крок — ETIAS 

У 2025 році, орієнтовно за пів року після запровадження Entry Еxit System, планується запровадження ще однієї системи — ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Це електронний дозвіл на в'їзд, який мають отримувати громадяни тих держав, з якими Євросоюз уклав договір про безвізовий режим (всього таких – 60). Тож він необхідний, зокрема й українцям.

Після впровадження системи перед від’їздом до країни Шенгенської зони дозвіл потрібно оформити онлайн. Для того, щоб отримати ETIAS, потрібно:

  • заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в застосунку ETIAS;
  • сплатити збір у розмірі 7 євро (для дітей – безкоштовно);
  • дочекатися схвалення заявки;
  • отримати лист із дозволом на електронну пошту;
  • перевірити, чи немає помилок в особистих даних (якщо вони будуть, на кордоні вас не пропустять).

У середньому, обробка анкети займає кілька хвилин, але якщо система вважатиме, що ваші дані необхідно перевірити додатково, термін може бути збільшений до 14 днів або 30. Тож бажано подбати про отримання ETIAS заздалегідь.

Цей документ дає українцям дозвіл на перебування в країнах ЄС короткостроково, як і раніше — до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Однак наголошується, що ETIAS не є гарантією перетину кордону. Прикордонна служба все одно проводитиме перевірку. У випадку порушень людині можуть відмовити у в'їзді.

Якщо ж електронну заявку буде схвалено, ви отримаєте лист на електронну пошту з дозволом на в'їзд до країн ЄС. Цей документ діятиме протягом трьох років, без повторної оплати. Однак у разі заміни закордонного паспорта потрібно буде знову заповнювати анкету та оформлювати новий ETIAS.

Ще один важливий нюанс стосується тих громадян, у кого є оформлена Шенгенська або довгострокова віза від однієї з держав-членів ЄС: їм спеціальний дозвіл оформлювати не треба. 

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