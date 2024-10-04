Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника

В окупованій Горлівці через пожежу після удару безпілотника спалахнула квартира в атакованому будинку.

Дівчина, яка у момент пожежі перебувала у квартирі на 14-му поверсі, змушена була чекати допомоги на балконі, оскільки вхідні двері заклинило.

Разом із собакою горлівчанка ховалася від вогню та сильного диму, які швидко поширювалися поверхом.

Їй довелося перелізти через балкон на дах 14-поверхового будинку. У цьому дівчині допомогли кілька чоловіків.

Як повідомлялося, в окупованій Горлівці вдень 3 жовтня безпілотник завдав удару по території багатоквартирного будинку в житловому масиві «Сонячний».



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 8 мешканців окупованої території Донецької області за день. Стверджується, що люди зазнали поранень внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

