Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника

04 жовтня 2024, 08:47

Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника

Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника

В окупованій Горлівці через пожежу після удару безпілотника спалахнула квартира в атакованому будинку.

Дівчина, яка у момент пожежі перебувала у квартирі на 14-му поверсі, змушена була чекати допомоги на балконі, оскільки вхідні двері заклинило. 

Разом із собакою горлівчанка ховалася від вогню та сильного диму, які швидко поширювалися поверхом.

Їй довелося перелізти через балкон на дах 14-поверхового будинку. У цьому дівчині допомогли кілька чоловіків. 

Як повідомлялося, в окупованій Горлівці вдень 3 жовтня безпілотник завдав удару по території багатоквартирного будинку в житловому масиві «Сонячний».

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 8 мешканців окупованої території Донецької області за день. Стверджується, що люди зазнали поранень внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

ТЕГИ

Місця
Горлівка
Інше
наслідки обстрілу Атака БПЛА

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:47
Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника
23:49
«ДНР» заявила про поранення 8 осіб за день, одна людина загинула
23:11
Головне за день: Як ЗСУ виходили з Вугледару. Україна може стати 33-м членом НАТО
21:45
Води немає в кранах, але вона б'є ключем із люка — жителі Макіївки набирають воду з калюжі
20:00
Будівлю окупаційної адміністрації у Горлівці атакував дрон
17:30
Особисто брала участь у катуванні мирних заручників: дружину бойовика Безлера підозрюють у порушенні законів війни
17:02
У Горлівці безпілотник атакував дах будинку: загинув чоловік, згоріло авто
15:30
Пушилін заочно отримав ще одну підозру — за незаконну мобілізацію в окупації
14:58
«Озера з відходів»: у Маріуполі окупанти вже більше двох років не можуть вирішити проблеми з каналізацією
12:12
Український спротив зафіксував транспортування ракет до комплексу С-300 у Криму
23:00
Головне за день: ЗСУ вийшли з Вугледару. У Бердянську підірвали суддю
22:25
Путін призначив бойовика «ДНР» Артема Жогу своїм представником на Уралі
21:15
У Горлівці трьох людей поранено під обстрілами — «ДНР»
13:33
Пушилін звільнив росіянина Володимира Тужиліна з посади «виконувача обов'язків міністра транспорту ДНР»
09:19
Указ Путіна про осінній призов до армії РФ: на Луганщині окупанти посилили перевірки чоловіків – ОВА
23:57
У Підмосков'ї знайдено мертвим колишнього «міністра ЛНР»
23:02
«Люди просто тікають»: на окупованих територіях України різко скорочується чисельність населення
17:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:10
Ремонти затяглися: які окуповані міста Донеччини не готові до осені та зими
12:40
За день на окупованій Луганщині вигоріло понад 766 га лісостепу
усі новини
08:52
Безпілотники вночі атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ: там виникла пожежа
08:47
Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника
08:25
На Донеччині за добу 2 особи загинули під російськими обстрілами, 5 — поранено
23:49
«ДНР» заявила про поранення 8 осіб за день, одна людина загинула
23:11
Головне за день: Як ЗСУ виходили з Вугледару. Україна може стати 33-м членом НАТО
22:30
Пропаганда для найменших: Путін хоче, щоб у дитячих садках теж розмовляли «про важливе»
21:45
Води немає в кранах, але вона б'є ключем із люка — жителі Макіївки набирають воду з калюжі
20:54
Вибухи в Курчатові Курської області: Уражено військовий об'єкт
20:00
Будівлю окупаційної адміністрації у Горлівці атакував дрон
18:40
В Курській області під Курчатовим збили безпілотник — місцеву АЕС не зачеплено
17:30
Особисто брала участь у катуванні мирних заручників: дружину бойовика Безлера підозрюють у порушенні законів війни
17:15
В Україну прибула система ППО Patriot з Румунії
17:02
У Горлівці безпілотник атакував дах будинку: загинув чоловік, згоріло авто
16:40
Документи мають бути в порядку: Чиновники пояснили, чому люди довго чекають на компенсацію за пошкоджене житло
16:30
Дрон РФ атакував вантажівку з газом у Чернігівській області: троє загиблих, серед них дитина
16:13
ЗСУ знищили ще одну російську станцію «Небо»
15:55
Президент: Ключова наша мета — це повноцінне членство України в НАТО
15:50
Зеленський про відхід ЗСУ з Вугледару: Цей крок зберіг життя бійцям
15:30
Пушилін заочно отримав ще одну підозру — за незаконну мобілізацію в окупації
15:15
«Білі янголи» евакуювали 20 жителів з Гірника
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі у Воронезькій області РФ. Фото: кадр із відео Безпілотники вночі атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ: там виникла пожежа
04 жовтня, 08:52
Зеленський та Рютте обговорили членство України в НАТО. Фото: пресслужба президента України Президент: Ключова наша мета — це повноцінне членство України в НАТО
03 жовтня, 15:55
Володимир Зеленський. Кадр із відео Зеленський про відхід ЗСУ з Вугледару: Цей крок зберіг життя бійцям
03 жовтня, 15:50
«Білі янголи» евакуювали із Гірника ще 20 мешканців. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали 20 жителів з Гірника
03 жовтня, 15:15
Прорив каналізації в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео «Озера з відходів»: у Маріуполі окупанти вже більше двох років не можуть вирішити проблеми з каналізацією
03 жовтня, 14:58
Харків. Кадр з відео У Харкові війська Росії влучили авіабомбою в житловий будинок, є постраждалі
02 жовтня, 23:57

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір