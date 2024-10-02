Звільнений з посади «виконувача обо'язків міністра транспорту ДНР» Володимир Тужилін. Фото: «ДАН»

Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін звільнив росіянина Володимира Тужиліна з посади «виконувача обов'язків міністра транспорту ДНР». Про це йдеться в «указі» Пушиліна.



Громадянин Росії Тужилін обіймав цю посаду з травня 2023 року. До переїзду в окупований Донецьк він був начальником Головного управління доріг Нижньогородської області РФ.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові угруповання «ДНР» Денису Пушиліну та його спільницям, які депортували десятки українських дітей до пансіонату Путіна.