Дрон РФ атакував вантажівку з газом у Чернігівській області: троє загиблих, серед них дитина

Внаслідок обстрілу РФ прикордоння Чернігівської області загинули троє людей, серед них дитина. Про це повідомила пресслужба МВС України.
«Ворог атакував дроном вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям. Стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще чотирьох людей поранено, з них двоє дітей», — йдеться у заяві правоохоронців.
Результат атаки росіян у Чернігівській області. Фото: Нацполіція
Результат атаки росіян у Чернігівській області. Фото: Нацполіція
Раніше війська Росії вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, поранення отримали 11 людей.
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