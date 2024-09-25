Гарріс проти Трампа: Що буде з підтримкою України після виборів у США

Камала Гарріс і Дональд Трамп. Фото: пресслужби кандидатів у президенти США

Вже на початку листопада американці будуть обирати наступного президента, за ходом голосування слідкуватиме весь світ. На посаду президента претендують республіканець Дональд Трамп, який з 2017 по 2021 рік очолював Білий дім, і демократка Камала Гарріс. Нинішній президент Джо Байден не братиме участь у президентських перегонах.



У всіх українців постає питання — як результати виборів можуть вплинути на військову та фінансову підтримку Україні у разі перемоги одного з двох кандидатів, оскільки США залишаються важливим донором. Свою думку у розмові з «Новинами Донбасу» висловив український політолог Максим Несвітайлов.

Максим Несвітайлов Політолог, експерт-міжнародник

Непередбачуваний Трамп

Дональд Трамп оголосив, що буде балотуватися ще восени 2022 року. У своїх численних заявах наголошував, що зможе зупинити повномасштабне вторгнення та пообіцяв організувати переговори Зеленського та Путіна. На думку політолога, якщо перемогу здобуде Трамп, то він не має послідовного плану дій.



«Це максимально непередбачувана історія, оскільки для того, щоб говорити про сценарій того, що буде після перемоги Дональда Трампа, потрібно мати приблизне уявлення про його стратегію. Як показує практика — це людина, в якої стратегії немає, її не було за попередньої каденції президентства, і навряд чи вона з’явиться зараз. Більшість дій на міжнародній арені з тих, які Трамп робив під час свого правління, були хаотичні, спонтанні, тому результат не був успішним», — наголосив Несвітайлов.



45-й президент неодноразово обіцяв дуже швидко припинити війну Росії з Україною в разі своєї перемоги на виборах. Видання The Washington Post писало, що під час однієї з приватних розмов Трамп заявив, що для припинення війни він може чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася віддати Росії Крим і Донбас. Своєю чергою, політолог заявив, що Трамп часто виступає з гучними заявами, проте в реальному житті не в змозі довести сказане до кінця.

Дональд Трамп. Фото: пресслужба кандидата у президенти США

«Трамп казав, що змусить Мексику заплатити за стіну, у нього це не вийшло (зведення муру на кордоні з Мексикою було однією з найголовніших передвиборчих обіцянок Трампа у 2016 році. В перший день свого президентства Джо Байден призупинив будівництво стіни — ред.). Потім він казав, що врегулює конфлікт в Афганістані, наголошував, що домовиться з Ким Чен Ином, натисне на Сі Цзіньпіна і змусить Китай діяти правильно в умовах двосторонньої економічної взаємодії. Нічого з цього в нього не вийшло. Підстав вважати, що в нього є геніальний план, який буде відрізнятися від того, що був раніше, я не бачу. Для мене — це дуже поверхнева теза», — зазначив Несвітайлов.

Гарріс — послідовниця Байдена щодо України?

Щодо Камали Гарріс, то вона стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, тому, можливо, вперше в історії саме жінка стане очільницею Білого дому. Політикиня ще у 2014 році засудила анексію Криму, крім того, ще в грудні 2021 року говорила про російський напад на Україну. Гарріс назвала дії армії РФ «варварськими та нелюдськими».



«У Гарріс шанси вищі, як кандидатка поводить себе дуже якісно, в неї технологічно гарна передвиборча кампанія. Чи буде вона для нас ідеальним президентом, якщо вона якісний кандидат — велике питання. Навряд чи її політика буде відрізнятися від політики Джо Байдена, це багато слів захоплення і підтримка Україні, але це крапельна допомога, яка дає можливість оборонятися, протистояти РФ, але не дає змоги переходити до активних контрнаступальних дій. Порівнюючи її з Дональдом Трампом, вона для нас є кращим варіантом, тому що Гарріс передбачувана, а передбачуваність в умовах такої кризи — це, певною мірою, розкіш», — розповів Максим Несвітайлов.



При цьому, експерт дорікнув вищому керівництву США, адже наразі близько 6 мільярдів доларів американської допомоги для України може зникнути. Зокрема, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні, якщо Конгрес не продовжить повноваження Пентагону із надсилання допомоги Києву з власних запасів.

Камала Гарріс. Фото: пресслужба кандидатки у президенти США

У квітні США ухвалили пакет допомоги Україні на понад 61 мільярд доларів. Основним інструментом цього пакету є програма Presidential Drawdown Authority або PDA (президентське розпорядження щодо скорочення коштів). Ця програма дозволяє у разі надзвичайних ситуацій надавати оборонні послуги союзникам або передавати військову техніку й озброєння із запасів Пентагону.



«Не забуваємо, що вона чинна віцепрезидентка, вона частина команди Джо Байдена. Шість мільярдів по програмі президентського вилучення можуть «згоріти» — це їх спільний провал. Відповідальність вони мають поділяти, тому що це програма, за якою президент може своїми наказами вилучати будь-яку техніку та зброю зі Збройних сил Америки та передавати Україні. В результаті 30-го вересня закінчується бюджетний рік, і близько 6 мільярдів доларів залишаються. Якщо Конгрес не продовжить термін, гроші можуть зникнути. Тобто ми могли б отримати збройної допомоги на 6 мільярдів доларів, через те, що вони цю крапельну допомогу розтягували, ми дійшли до такої ситуації, що просто не отримаємо цієї допомоги в критичний для нас момент. Безумовно, на ній є частина відповідальності», — додав експерт.

Що буде з підтримкою США?

На початку вересня відбулися дебати між Трампом і Гарріс, опоненти критикували один одного і звинувачували у брехні. Якщо Трамп вкотре наголосив, що зміг би зупинити війну, то Гарріс розкритикувала його за те, що він намагається дружити та домовлятися з диктаторами. За її словами, завдяки скоординованій підтримці та американській зброї Україна вистояла як незалежна вільна держава, а Трамп «усе здав би».

За понад два роки повномасштабної війни Вашингтон відправив Києву військову допомогу, а також надав значну фінансову підтримку. Важливим питанням залишається, чи не буде послаблення допомоги після виборів. Проте, як зазначив Несвітайлов, кардинальних змін очікувати не варто.



«Темпи досить повільні, частина допомоги, з 62 мільярдів, за які проголосували, розрахована на довготривалі інвестиції до 2027 року. Я розраховую, що ця підтримка буде», — зауважив політолог.

США залишаються головним партнером України. Фото: пресслужба президента України

Влада України неодноразово просила США дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії далекобійною західною зброєю, поки Білий дім не дав остаточної згоди. Своєю чергою, Європейський парламент 19 вересня схвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по законних військових цілях на території Росії. На підтримку документа, який має рекомендаційний характер, проголосували 425 депутатів Європарламенту: проти — 131, утрималися — 63.



Сама РФ час від часу реагує на можливі удари далекобійними ракетами вглиб країни, зазначаючи, що може завдати ядерного удару.



Як наголошує Несвітайлов, до президентських виборів Штати можуть дати дозвіл, проте, якщо цього не трапиться, то це буде серйозним репутаційним ударом.



«Можливо, є великі сподівання, що це так і буде. Бо інакше це буде порушенням загальної логіки ведення цієї війни. Принаймні, з боку Штатів. Вони діяли по принципу, що РФ виводить конфлікт на новий етап ескалації, вони дзеркально відповідають. В Штатах, зокрема, в Білому домі та Пентагоні, говорили, якщо Іран передасть РФ балістичні ракети — це буде новим етапом ескалації. Цей етап трапився, потрібна дзеркальна відповідь. Єдиною адекватною відповіддю може бути надання дозволу бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Якщо цього не трапиться, це буде серйозним знаком як для ворогів США, так і для партнерів. Репутація Америки зараз близька до історичного мінімуму», — резюмував політолог.