«Озера з відходів»: у Маріуполі окупанти вже більше двох років не можуть вирішити проблеми з каналізацією

Прорив каналізації в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео

Вже 2,5 роки маріупольці скаржаться на постійні каналізаційні прориви. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Підвали будинків заливає, по вулицях та у дворах течуть стоки та утворюються «озера з відходів». Проте окупанти не можуть вирішити ситуацію. Труби не замінюються, а комунальні служби досі не укомплектовані достатньою кількістю робітників.



Зокрема, в історичному центрі міста по проспекту Миру вже тиждень тече каналізація. За словами людей, комунальники «приїхали, просто відкачали люк та пішли». Але за короткий час каналізація знову продовжує текти.



Мешканці будинку на вулиці Сєченова, 62 також скаржаться на постійні каналізаційні прориви. Біля будинків течуть стоки, у квартирах запах, через який неможливо відчинити вікна. Написали звернення щодо заміни каналізаційного колектора. Відповідь була короткою – «необхідності в заміні колектора немає». Що робити із регулярними підтопленнями мешканцям не пояснили.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь не готовий до опалювального сезону, мешканці кількох районів можуть залишитись без тепла.