Вибухи в Курчатові Курської області: Уражено військовий об'єкт

В Курчатові Курської області РФ денний удар 3 жовтня припав на військовий об'єкт. У мережі з'явилося відео, зняте очевидцями, на якому після удару вибухає склад боєприпасів.



Автори відео зазначили, що з об'єкта вибігли російські військові.



Вибухи сталися приблизно за п'ять кілометрів від Курської АЕС, пишуть українські військові канали.



На відео чути звуки детонації, імовірно боєприпасів.

У районі міста Курчатова Курської області РФ вдень 3 жовтня пролунали вибухи. Як стверджує місцева влада, засобами РЕБ «було пригнічено українське БПЛА літакового типу».