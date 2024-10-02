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Указ Путіна про осінній призов до армії РФ: на Луганщині окупанти посилили перевірки чоловіків – ОВА

02 жовтня 2024, 09:19

Указ Путіна про осінній призов до армії РФ: на Луганщині окупанти посилили перевірки чоловіків – ОВА

З 1 жовтня в армію РФ розпочався осінній призов, оголошений Кремлем. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, на окупованих територіях розуміють, що це звичайне узаконення примусової мобілізації.

«Жорсткі перевірки чоловіків вже почалися. Так, на трасах навколо Луганська зупиняють кожен автомобіль чи автобус, вимагаючи пред'явити військовий квиток з оновленою позначкою про облік. Її відсутність означає «подорож» до військкомату. А в найгіршому випадку – ще й початок процедури позбавлення громадянства Росії. Потім – фронт», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін підписав указ про осінній призов 133 тисяч людей до російських військ.

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