В Курській області під Курчатовим збили безпілотник — місцеву АЕС не зачеплено

У районі міста Курчатова Курської області РФ вдень 3 жовтня пролунали вибухи. Як стверджує місцева влада, засобами РЕБ «було заглушено українське БПЛА літакового типу».



«В результаті його падіння відбулися вибухи в господарській споруді, яка не має відношення до Курської атомної електростанції», — повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.



Раніше російські пабліки заявили про вибухи та пожежу в районі Курської АЕС, яка знаходиться в Курчатові. Стверджувалося, що по станції вдарили ракетами.



Центр протидії дезінформації в Україні також спростував інформацію про удар ЗСУ по Курській АЕС.



«Звичайно, ніхто не бив АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу у Курчатові та на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає», — заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.



У Курській області продовжуються бойові дії — ЗСУ, як і раніше, контролюють частину території.