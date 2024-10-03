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В Курській області під Курчатовим збили безпілотник — місцеву АЕС не зачеплено

03 жовтня 2024, 18:40

В Курській області під Курчатовим збили безпілотник — місцеву АЕС не зачеплено

У районі міста Курчатова Курської області РФ вдень 3 жовтня пролунали вибухи. Як стверджує місцева влада, засобами РЕБ «було заглушено українське БПЛА літакового типу».

«В результаті його падіння відбулися вибухи в господарській споруді, яка не має відношення до Курської атомної електростанції», — повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

Раніше російські пабліки заявили про вибухи та пожежу в районі Курської АЕС, яка знаходиться в Курчатові. Стверджувалося, що по станції вдарили ракетами.

Центр протидії дезінформації в Україні також спростував інформацію про удар ЗСУ по Курській АЕС.

«Звичайно, ніхто не бив АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу у Курчатові та на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає», — заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

У Курській області продовжуються бойові дії — ЗСУ, як і раніше, контролюють частину території.

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